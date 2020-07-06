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GeriBasketbol Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry’yi transfer etti
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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 21:23,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry’yi transfer etti

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Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry’yi transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda takımda forma giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Yeni Zelanda’nın Breakers ekibinde mücadele eden Henry ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 33 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry’yi transfer etti

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