Pınar Karşıyaka, Avrupa’ya “devam” dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Burak Kapacak gerçeği Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı...Burak Kapacak gerçeği! Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı... #Burak Kapacak
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, nokta Fiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Kâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber SakaryadanKâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber Sakarya'dan#Sakarya
Harekete geçildi: 27 ilde eş zamanlı TIRPAN operasyonuHarekete geçildi: 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu!#TIRPAN Operasyonu
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Bitcoinde güçlenme belirtisi Kripto paralarda neler oluyorBitcoin'de güçlenme belirtisi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Altın fiyatlarında son durum Ons altında sıçramaAltın fiyatlarında son durum! Ons altında sıçrama#Altın
Sergen Yalçından Fenerbahçe açıklaması Canlı yayında o konuşmayı anlattı...Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında o konuşmayı anlattı...#Sergen Yalçın
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
Dünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdiDünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdi#Bangladeş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Pınar Karşıyaka, Avrupa’ya “devam” dedi

#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol#Pınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka, Avrupa’ya “devam” dedi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda deplasmanda Polonya ekibi Stal Ostrow’u 86-69 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Yeşil-kırmızılılar son 16 turu için Play-In oynama hakkı kazandı.

Haberin Devamı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Pınar Karşıyaka, Polonya’da konuk olduğu Stal Ostrow’u 86-69 mağlup etti.

Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar, son 16 turu için Play-In oynama hakkı kazandı. 28 Aralık tarihinde oynanacak olan Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav karşılaşmasının sonucunu bekleyecek olan İzmir temsilcisi, bu maçın sonucuna göre grubu ikinci veya üçüncü bitirecek.

Karşıyaka, grubu ikinci bitirmesi durumunda Ukrayna ekibi Prometey, üçüncü bitirmesi halindeyse İspanya’nın Lenovo Tenerife takımıyla eşleşecek.

Pınar Karşıyaka’nın Stal Ostrow karşısında aldığı galibiyette Bonzie Colson 21 sayıyla en skorer isim olurken, Amath M’baye 19, Tony Taylor 13 ve James Blackmoon 11 sayıyla çift haneli skor üretti.

Ufuk Sarıca’dan tebrik

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bütün oyuncularını tebrik ederek, “Tony ve kız arkadaşını da dün doğan bebeklerinden ötürü kutluyorum. Bizim için zor bir maçtı. Maçtan önce eksiklerimiz ve problemlerimiz oldu. Bu akşam burada çok iyi bir iş çıkardık. Hem hücum, hem savunmada çok iyiydik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı başardığımız için bütün ekibimi ve oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Pınar Karşıyaka, Avrupa’ya “devam” dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol#Pınar Karşıyaka

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA