×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takaslandı

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Furkan Korkmaz#Indiana Pacers
Philadelphia 76ersta forma giyen Furkan Korkmaz, Indiana Pacersa takaslandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 21:04

NBA'de forma giyen milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz, 2016'da kendisini draft eden ve 2017'den itibaren formasını giydiği Philadelphia 76ers tarafından Indiana Pacers'a takas edildi.

Haberin Devamı

NBA'de boy gösteren milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın Philadelphia 76ers serüveni noktalandı.

26 yaşındaki oyuncu, 2016 NBA Draftı ilk tur 26. sırada kendisini seçen Philadelphia 76ers'ın kadrosuna 2017'de katılmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2017'den bu yana sadece Philadelphia 76ers forması giyen Furkan'ın yeni adresi takas sonucunda Indiana Pacers oldu.

BUDDY HIELD'A KARŞILIK

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin paylaştığı habere göre; Indiana Pacers, Buddy Hield'a karşılık 3 adet 2. tur draft hakkının yanında Marcus Morris ile Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Philadelphia 76ersta forma giyen Furkan Korkmaz, Indiana Pacersa takaslandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Furkan Korkmaz#Indiana Pacers

BAKMADAN GEÇME!