Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takaslandı

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NBA'de boy gösteren milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın Philadelphia 76ers serüveni noktalandı.

26 yaşındaki oyuncu, 2016 NBA Draftı ilk tur 26. sırada kendisini seçen Philadelphia 76ers'ın kadrosuna 2017'de katılmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2017'den bu yana sadece Philadelphia 76ers forması giyen Furkan'ın yeni adresi takas sonucunda Indiana Pacers oldu.

BUDDY HIELD'A KARŞILIK

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin paylaştığı habere göre; Indiana Pacers, Buddy Hield'a karşılık 3 adet 2. tur draft hakkının yanında Marcus Morris ile Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı.