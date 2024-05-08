PFDK'dan Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza! Fatih Karagümrük'ten tepki...

Haberin Devamı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Karagümrük'ün Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 86. dakikasında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.

Cezayirli futbolcuya kırmızı kart sebebiyle 2, hakeme hakareti sebebiyle 3 maç men cezası verildiği ifade edildi.

Sofiane Feghouli, 4 maç üzeri ceza aldığı için bu akşam Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI’nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI’nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından Sofiane Feghouli için açıklanan 5 maçlık cezaya tepki gösterdi.

Kulübün paylaşımında, "Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpiz olmayacak şekilde 5 maça ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.