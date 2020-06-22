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GeriFutbol PFDK'dan İstanbulsporlu Kamal Issah'a ret
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

PFDK'dan İstanbulsporlu Kamal Issah'a ret

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İstanbulsporlu futbolcu Kamal Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın TFF 1. Lig'de Hatayspor ile oynanan maçta gördüğü ikinci sarı kart, devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi.

PFDKdan İstanbulsporlu Kamal Issaha ret

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