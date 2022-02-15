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PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza

#Pfdk#Pfdk Fatih Kurucu#Uğur Demirok Pfdk
PFDKdan Fatih Kurucuka 5, Uğur Demiroka 3 maç ceza

PFDK, Hatayspor'dan Fatih Kurucuk'a 5 ve Kayserispor'dan Uğur Demirok'a ise 3 maç men cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuru şöyle;

1- ARTVİN HOPASPOR Kulübü görevlisi ORHAN GÜMÜŞKAYA'nın, 09.02.2022 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-KAHTA 02 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübü görevlisi RIFAT ACAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübü görevlisi ENVER TOPALOĞLU'nun, hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

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2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu FATİH KURUCUK'un, 09.02.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu FATİH KURUCUK'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu UĞUR DEMİROK'un, 08.02.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü sporcusu LOKMAN GÖR'ün, 09.02.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

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