PFDK sevkleri açıklandı! Dursun Özbek, Erden Timur, Okan Buruk, Ahmet Nur Çebi...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Nisan 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

1- TRABZONSPOR A.Ş . Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde ve 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR’un müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş . Kulübü Başkanı MURAT SANCAK’ın 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

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BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ’ın 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ULRICH KEVIN SELOM MAYI’nın 01.04.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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9- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi İSMET İLHANLI’nın 02.04.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ALTAY Kulübü antrenörü AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ’nün 03.04.2023 tarihinde oynanan ALTAY-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü antrenörü ÖZKAN KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü kaleci antrenörü RECEP ÖZTÜRK’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü görevlisi ORHAN YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BITEXEN VAN SPOR FK Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan BITEXEN VAN SPOR FK-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BITEXEN VAN SPOR FK Kulübü idarecisi ALİ KURT’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan BITEXEN VAN SPOR FK-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu NADİR ÇİFTÇİ’nin 02.04.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- PAZARSPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan PAZARSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü masörü GALİP TOLGA ERTÜRK’ün 02.04.2023 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-BATMAN PETROL SPOR A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ANKARASPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANKARASPOR Kulübü futbolcusu YUSUF BUĞRA KOŞAL’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- YOMRA SPOR Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü Başkanı METİN SALTIK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü idarecisi ÜMİT GÜNAY’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü idarecisi ÜMİT SALTIK’ın aynı müsabakadaki “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca, “hakareti ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 04.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü antrenörü CEVAT MACİT’in aynı müsabakadaki “saldırıları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan BC GROUP AĞRI 1970 SPOR-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- 52 ORDUSPOR FK Kulübü teknik sorumlusu YAVUZ İNCEDAL’ın 02.04.2023 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- 1922 KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ÜNAL’ın 02.04.2023 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübü’nün 02.04.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi HASAN MURAT ÖZ’ün aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- ARTVİN HOPASPOR Kulübü’nün 01.04.2023 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü İLHAN ÇELİKAY’ın 02.04.2023 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübü antrenörü MURAT KAYAPINAR’ın 02.04.2023 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.