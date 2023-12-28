PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray maçının cezalarını açıkladı

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PFDK'nın toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:



"1- Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 23.12.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribünü 325 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Kayserispor Kulübü’nün, 24.12.2023 tarihinde oynanan Konyaspor- Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

3- Pendikspor’un, 25.12.2023 tarihinde oynanan Pendikspor -MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan açık tribün A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 25.12.2023 tarihinde oynanan Pendikspor-MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Beşiktaş’ın, 25.12.2023 tarihinde oynanan Hatayspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Fenerbahçe’nin, 24.12.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe hakkında, Sportif Ekipman Talimatına aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Spor Toto Tribün D-E-F, Kuzey Tribün L-M-D-E-F ve Maraton Üst Tribün D-E-F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe’nin, 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarıncave FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe İdarecisi Can Gebetaş’ın, 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe İdarecisi Selahattin Baki’nin, 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Galatasaray’ın, 24.12.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, misafir takım olduğu müsabakada akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey F, kuzey G, kuzey H, kuzey N, kuzey O, kuzey P bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray hakkında, 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Galatasaray’ın, kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan kulüp yöneticisinin açıklamalarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray İdarecisi Erden Timur’un, 25.12.2023 tarihinde medyaya yaptığı ve kulüp resmi youtube hesabında yayınlanan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Sakaryaspor’un, 23.12.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu doğu alt 114 ve batı alt 134 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sakaryaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün 112, 113, 114, 115, 116, batı alt tribün 133, 134, 135, 136 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen doğu alt 114 ve batı alt 134 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, saha aydınlatmasının sağlanmamasından dolayı statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, gerekli izinler alınmaksızın saha üzerinde drone kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 109.200.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç’in, müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor İdarecisi Serkan Kocasakal’ın, müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor idarecisi Cem Kapankaya’nın, müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

9- Kocaelispor Kulübü sporcusu Oğuz Ceylan’ın, 23.12.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle FDT’nin 85/4. ve 36. maddesi uyarınca savunmasının istenmesine,

10- Ahlatcı Çorum FK’nın, 25.12.2023 tarihinde Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan Ahlatcı Çorum Fk-Boluspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Altay Kulübü’nün, 24.12.2023 tarihinde oynanan Altay-Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

12- Göztepe A.Ş.’nin, 24.12.2023 tarihinde Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan Bodrum FK-Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."