PFDK cezaları açıkladı! Okan Buruk, Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek...

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Profesyonel Disiplin Kurulu; Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Erden Timur ve Okan Buruk hakkında verilen kararları açıkladı.

İşte cezalar;

Dursun Özbek: 21 gün hak mahrumiyeti, 50 bin TL

Erden Timur: 21 gün hak mahrumiyeti, 50 bin TL

Ahmet Nur Çebi: 21 gün hak mahrumiyeti, 50 bin TL

Emre Kocadağ: 200 bin TL

Okan Buruk: Ceza tayinine yer yok

İşte PFDK'nın açıklaması;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 06.04.2023 tarih ve 52 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. ’nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş. ’nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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GALATASARAY A.Ş. ’nin, idarecilerinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda ve Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR’un, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu Okan Buruk hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK’ın, 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D, SPOR TOTO TRİBÜN E, KUZEY TRİBÜN D, KUZEY TRİBÜN E, MARATON ÜST TRİBÜN F, MARATON ÜST TRİBÜN G, MARATON ÜST TRİBÜN H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ve paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/1-b, 38/3., 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ’ın, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

7- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 01.04.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübü antrenörü AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ’nün, 03.04.2023 tarihinde oynanan ALTAY-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü ÖZKAN KILIÇ’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü kaleci antrenörü RECEP ÖZTÜRK’ün, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü görevlisi ORHAN YILDIRIM’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAŞ DENİZLİSPO R Kulübü sporcusu ULRICH KEVIN SELOM MAYI’nın, 01.04.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖZTEPE A.Ş. ’nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TUZLASPOR A.Ş. görevlisi İSMET İLHANLI’nın, 02.04.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN VAN SPOR FK-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VAN SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 44.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN VANSPOR FK görevlisi ALİ KURT’un, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN VAN SPOR FK-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- İSKENDERUNSPOR A.Ş. sporcusu NADİR ÇİFTÇİ’nin, 02.04.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- PAZARSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan PAZARSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, misafir takım ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü masörü GALİP TOLGA ERTÜRK’ün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ANKARASPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR Kulübü sporcusu YUSUF BUĞRA KOŞAL’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ev sahibi kulüp güvenlik sorumlusu ve akreditasyon sorumlusunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. ’nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.- BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. ’nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakadaEXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. başkanı METİN SALTIK’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. idarecisi ÜMİT GÜNAY’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. görevlisi ÜMİT SALTIK’ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. görevlisi ÜMİT SALTIK’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında saldırı ve hakaret eylemleri nedeniyle FDT’nin 39/2, 35/4.,95/4.,10/2 maddeleri uyarınca 18 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. antrenörü CEVAT MACİT’in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırıları nedeniyle 10 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, Grup müsabakasında yapılan sevkler ile ilgili incelemenin devamına,

26- BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan BC GROUP AĞRI 1970 SPOR-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- 52 ORDUSPOR FK teknik sorumlusu YAVUZ İNCEDAL’ın, 02.04.2023 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- 1922 KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ÜNAL’ın, 02.04.2023 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- AMASYASPOR FK ’nın, 02.04.2023 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- YOMRASPOR Kulübünün, 01.04.2023 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOMRASPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İLHAN ÇELİKAY’ın, 02.04.2023 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübü antrenörü MURAT KAYAPINAR’ın, 02.04.2023 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 01.04.2023 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,