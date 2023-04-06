Canlı: Vakıfbank Fenerbahçe Opet voleybol maçı (CEV Şampiyonlar Ligi yarı final)

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında temsilcilerimiz VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. 2 ayaklı gerçekleşecek olan mücadelenin sonucunda bir temsilcimiz finale adını yazdıracak.

CANLI SKOR

İlk set sonucu: VakıfBank 10-25 Fenerbahçe Opet

2. Set oynanıyor

VakıfBank: 4

Fenerbahçe Opet: 7

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, turnuva tarihinin en çok maç kazanan takımı, son şampiyon VakıfBank, 11. kez üst üste yarı final heyecanı yaşıyor. Sarı-siyahlılar yarı final ilk maçında bir diğer Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Opet’i ağırlıyor.

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

VakıfBank – Fenerbahçe Opet eşleşmesi ilk maçı saat 19.30’da başladı. Karşılaşma Tivibu Spor üzerinden canlı izlenebilir.

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VakıfBank, final bileti almak için yarı finalde, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek. Bu iki ekip daha önce 3’ü yarı finalde olmak üzere 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. VakıfBank’ın şampiyonluğa yürüdüğü geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere sarı-siyahlılar tüm eşleşmelerde Fenerbahçe Opet’i elemeyi başardı.

GİOVANNİ GUİDETTİ: “BİZ VAKIFBANK’IZ VE BU TARZ MAÇLARA ALIŞIĞIZ”

2016-2017 ve 2017-2018 sezonundan sonra bir kez daha üst üste iki sezon Avrupa’nın en büyüğü unvanını almak isteyen VakıfBank’ın, İtalyan antrenörü Giovanni Guidetti karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, “11. kez üst üste yarı finalde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Fenerbahçe ile eşleştiğimiz için de heyecanlıyız. Fenerbahçe son dönemde çok formda ve son dünya şampiyonu Imoco Conegliano’ya karşı performansları etkileyiciydi. Özellikle hücum 3’lüleri çok kaliteli. Ancak biz VakıfBank’ız. Elbette onlara saygı duyuyoruz ancak biz böyle maçlara çok alışık bir takımız ve bu eşleşme için büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

PAOLA EGONU: “TARAFTARLARIMIZA KEYİFLİ BİR MAÇ SUNMAK İSTİYORUZ”

197 sayıyla bu sezon VakıfBank’ın CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok skor üreten ismi olan Paola Egonu ise, “Fenerbahçe Opet çok güçlü bir ekip. Tıpkı bizim gibi. Bence çok ilginç ve heyecanlı bir eşleşme olacak. Biz, taraftarlarımıza ve tüm voleybolseverlere eğlenceli, keyifli bir maç sunmak istiyoruz” dedi.

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Daha önce 8 kez finalde mücadele eden ve 5 şampiyonluk alan VakıfBank, 6 Nisan Perşembe, üst üste 11. yarı finalinde Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak. VakıfBank – Fenerbahçe Opet yarı final eşleşmesi ilk maçı 19.30’da başlayacak.