Petrolul Ploiesti'ya imza atan Mehmet Topal'dan Mourinho cevabı

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İlk teknik direktörlük kariyerini yaşayacak olan Topal, “Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir onur. Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hedeflerimizi, projelerimizi tartıştık, konuştuk. Hem ben hem kulüp açısından bence istenilen bir seviyeye ve istenilen bir ortama geldik. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk teknik adamlık tecrübem. Bu işi çok uzun zaman üst seviyede yapmaya çalıştım. Futbolculuk dönemimde seviyemi her zaman yukarı çıkarmaya çalışacağım. Teknik adamlık kariyerimde de hedefim aynı. Bunun için ben ve ekibim bu büyük camianın, 100 yıllık camianın başarısı için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.



“1 haftadır uyumuyoruz”



Romanya futbolunu ne kadar tanıdığıyla ilgili gelen soru üzerine genç teknik adam, “Ülkemize çok fazla gelen Rumen var. Aslında birbirimize çok uzak ülkeler değiliz. Bence ilişkilerimiz çok daha kuvvetlenecek. Dürüst olmam gerekirse daha önce Romanya Ligi’ni diğer liglere göre çok fazla takip edemedim. Ama birçok şeyden haberimiz var. Buraya gelmeden önce çok kısa bir zamanımız vardı. Hem ligi, hem takımı, hem oyuncuları tanımak adına 1 haftadır uyumuyoruz diyebilirim” ifadelerini kullandı.



“Bizim hedefimiz şampiyonluğu kovalamak olacak”



Hayal ettikleri oyun tarzını anlatan ve şampiyonluğu kovalayacaklarını söyleyen Mehmet Topal, “Koşan, mücadele eden bir takım olacak ama bunu oyununa yansıtarak yapacak. Hedefimiz böyle bir takım ortaya çıkarmak. Bizim hedefimiz bu sene play-off’lara kalıp şampiyonluğu kovalamak olacak. 2-3 yıl içinde bu duyguyu yaşamak ve şehre de yaşatmak istiyoruz. Hayatımda hiçbir zaman hedefi olmayan gemiye binmedim. Hedefi, hayalleri olmayan insanlarla da hiçbir zaman diyalog kurmadım” cümlelerini kullandı.

Kendisinin futbolculuk dönemindeki eski hocası olan Unai Emery ile ilgili gelen soru üzerine Topal, “Her zaman her yerde söylüyorum antrenörlük olarak örnek aldığım ilk isimlerden birisi Unai Emery. Sürekli de konuşuyoruz zaten” değerlendirmesinde bulundu.

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