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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiği kırıldı

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Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiği kırıldı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un oyuncularından Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Petkimspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Engindeniz’e geçmiş olsun diyor, eskisinden daha güçlü döneceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Petkimsporda Dorukhan Engindenizin sağ el tarak kemiği kırıldı

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