Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Petkimspor, Bursaspor'u yendi; umut tazeledi

#Basketbol Süper Ligi#Petkimspor#Aliağa Petkimspor
Petkimspor, Bursasporu yendi; umut tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor’u 16 sayı farkla geriye düşüp, son 5 dakikaya 10 sayı farkla yenik girdiği maçta 70-68 mağlup ederken umutlarını artırdı.

Haberin Devamı

Son anlarda Erol Can ve Armand önderliğinde 12-0’lık seriyle mucizevi bir geri dönüşe imza atan Petkimspor, bitime 9 saniye kala Armand’ın basketiyle 2 sayı farkla hayati öneme sahip galibiyete ulaştı.

Ligde 26 maçta 6’ncı galibiyetini alan Aliağa temsilcisi, bitime 4 maç kala yarışa tutundu.

Petkimspor, sezonu Gaziantep Basketbol (D), Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Bld Basket (D) ve Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlayıp lige tutunmaya çalışacak.

Petkimspor, geçen sezon da son maçta kümede kalmayı başarmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Süper Ligi#Petkimspor#Aliağa Petkimspor

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık