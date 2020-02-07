Perrin Buford resmen Gaziantep'te!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Son olarak İspanya temsilcisi Joventut Badalona'da oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giymişti.





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