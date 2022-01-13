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Pep Guardiola'dan Domenec Torrent sözleri! Galatasaray ile anlaşınca gündeme geldi...

#Galatasaray#Domenec Torrent#Pep Guardiola
Pep Guardioladan Domenec Torrent sözleri Galatasaray ile anlaşınca gündeme geldi...

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent, uzun süre Pep Guardiola'nın yanında çalışmıştı. İspanyol çalıştırıcının Torrent ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaları hatırlayalım...

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Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent'i takımın başına getirdi. Barcelona B'de ve Barcelona'da ve Bayern Münih'te Guardiola'nın analiz ekibinde yer alan, Manchester City'de ise sağ kolu olan Torrent için Pep Guardiola'nın geçmişte söylediği açıklamalardan bazılarını derledik.

Domenec Torrent'in 2018'de Manchester City'den ayrılıp City Group bünyesindeki New York City FC'ye teknik direktör olmasından sonra Guardiola'nın açıklamaları:

"Barcelona B'de teknik direktör olarak ilk yılımdaydık ve 4. Lig'de oynuyorduk. Bize maçları analiz edecek kişiler lazımdı. Maçları kaydedip bunları analiz edecek kişilere ihtiyaç duyuyorduk. O zaman maçlar kaydedilip analiz edilmiyordu. Domenec bu işi yapmaya çalışıyordu. 4. Lig'de olmamıza rağmen 3. Lig hakkında çok şey biliyordu ve böylece beraber çalışmaya başladık. Çok tecrübeliydi, ben ise meslekte daha yeniydim. Bana bu tür liglerde neler olabileceği hakkında çok şey öğretti. Analizleri çok karmaşık olabiliyordu ama onları hızlı anlayabilmem için de bana ayrıca yardım etti. Daha sonra A takıma geçince benimle birlikte geldi. Yıllarca beraber çalıştıktan sonra Bayern Münih'e gitmeye karar verdim. Barcelona'da beraber çalıştığım insanlar orada kalmayı tercih etti. Ben de benimle gelmesi için Domenec'i ikna etmeye çalıştım. Orada harika bir tecrübe edindik. Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte ve Almanya gibi güzel bir ülkede harika şeyler yaptık, güzel dostluklar kazandık. Sonrasında Manchester City'de devam ettik. Domenec'in her zaman teknik direktör olmak istediğini hissediyordum. Patrick Vieira kariyerine Fransa'da devam etme kararı alınca New York City FC, onun için güzel bir fırsat ve meydan okuma oldu.

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"ŞİMDİ BİR BAŞKA ŞANS BEKLEME ZAMANI"

Flamengo'nun Kasım 2020'de Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Guardiola'ya görüşü soruluyor:

Bu, Flamengo yönetiminin aldığı bir karar. Tek bir kişi tarafından verilen bir karar değil, yönetimde birçok insan var. Bence Domenec orada iyi bir iş yaptı. Pandemi koşullarında takım çalıştırmak kolay değil. Sonuçta bir karar alındı. Onun için inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Brezilya'da olup lig ve Libertadores tecrübesini yaşadığı için mutlu olduğunu biliyorum. Şimdi bir başka şansı bekleme zamanı.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Pep Guardiola

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