Pendikspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Pendikspor - Gaziantep FK maçı Süper Lig’in son haftasının kritik maçları arasında yer alıyor. Düşme hattında olan Gaziantep FK ile ligde kalması için mucize gereken Pendikspor karşı karşıya geliyor. İbrahim Üzülmez yönetimindeki Siltaş Yapı Pendikspor, son 3 haftada 2 galibiyet bir beraberlik alsa da küme düşme potasından kurtulamadı. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör Selçuk İnan'ın gelişi ile birlikte yükselişe geçti. 39 yaşındaki çalıştırıcı 9 maçta aldığı 4 galibiyet 1 beraberlikle takımını ayakta tuttu. İşte Pendikspor - Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri!

PENDİKSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Pendikspor evinde Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Pendikspor – Gaziantep FK maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN (1 NO'LU KANAL)'dan ekranlara gelecek.

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MUHTEMEL 11'LER

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Welinton, Sequeira, Gökcan, Midtsjö, Lusamba, Halil, Diaby, Umut Nayir

Gaziantep FK: Nita, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Nkoulu, Ogün, Maxmi, Markovic, Gradel, Draguş