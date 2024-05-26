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Pendikspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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#Pendikspor - Gaziantep FK#Pendikspor - Gaziantep FK Saat Kaçta#Süper Lig 38. Hafta
Pendikspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 11:10

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Pendikspor evinde Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Pendikspor - Gaziantep FK maçı ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ankaragücü 40 puanla 16. sırada yer alırken 3 puan elde edip ligde kalma mücadelesi verecek. Pendikspor’un ise ligde kalması için mucize gerekiyor. Gaziantep FK ile Pendikspor arasında oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Pendikspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Pendikspor - Gaziantep FK maçı Süper Lig’in son haftasının kritik maçları arasında yer alıyor. Düşme hattında olan Gaziantep FK ile ligde kalması için mucize gereken Pendikspor karşı karşıya geliyor. İbrahim Üzülmez yönetimindeki Siltaş Yapı Pendikspor, son 3 haftada 2 galibiyet bir beraberlik alsa da küme düşme potasından kurtulamadı. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör Selçuk İnan'ın gelişi ile birlikte yükselişe geçti. 39 yaşındaki çalıştırıcı 9 maçta aldığı 4 galibiyet 1 beraberlikle takımını ayakta tuttu. İşte Pendikspor - Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri!

PENDİKSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Pendikspor evinde Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Pendikspor – Gaziantep FK maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN (1 NO'LU KANAL)'dan ekranlara gelecek.

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MUHTEMEL 11'LER

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Welinton, Sequeira, Gökcan, Midtsjö, Lusamba, Halil, Diaby, Umut Nayir

Gaziantep FK: Nita, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Nkoulu, Ogün, Maxmi, Markovic, Gradel, Draguş

 

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#Pendikspor - Gaziantep FK#Pendikspor - Gaziantep FK Saat Kaçta#Süper Lig 38. Hafta

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