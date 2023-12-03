Pendikspor - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanmıştı.

Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı karşılaşmada Süleyman Özay ile Aleks Taşçıoğlu yardımcılıklarını üstlendi. VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da ise Erkan Engin görev aldı.

Eski hakem Fırat Aydınus ile yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, bu mücadeledeki pozisyonları yorumladı.

İşte maçın tartışmalı pozisyonları ve hakem yorumları

12. dakikada Halil'in şutunda Nelsson'a çarpan topta elle oynama var mı?

Deniz Çoban: Hakem olabilecek en iyi yerde buluyor. Elle oynama tartışılmaz. Volkan Bayarslan bunu atladı.

Bülent Yıldırım: Kol genişlemiş bir şekilde gidiyor, ceza alanı içinde olsa penaltı diyeceğiz buna. Ceza sahası dışında net bir elle oynama.

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Bahattin Duran: Bu pozisyon çok net bir elle oynama. Pendikspor lehine serbest vuruş kararı çıkmalıydı.

Lusamba'nın Torreira'ya müdahalesinde sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net bir sarı kart ancak hakemin uygulama şekli yanlış. Topu avantaja bıraktıktan sonra 3 pozisyon geçti. Galatasaray topu kaybedince avantajın da kaybolması gerekirdi.

Deniz Çoban: Lusamba'ya sarı kart çıkmalıydı. Avantaj kararı yanlış.

Bahattin Duran: Bence de bu pozisyonda sarı kart gerekirdi ancak 3. pozisyondan sonra avantajın kaybolması lazımdı.

36. dakikada Kazımcan'ın Erencan'a müdahalesi penaltı mı?

Bülent Yıldırım: Kazımcan'ın ilk müdahalesi dışarıda ama yerden kalkan diz Erencan'ın ilerlemesini engelliyor. Burada ihlal dışarıda başlayıp içerde temasın devam ettiği için kararın penaltı olması gerekir. VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Her şeyden önce tartışmasız bir faul. Volkan Bayarslan yardımcısına bakarak karar veriyor. Her maç böyle! Burada faulü çalsa, içeride mi, dışarıda mı karar veremesin tamam! Ama faul kesinlikle çalınmalıydı. Bir temas var, iki temas var, çizginin üzerinde pozisyon devam ediyor. Dışarıda ihlal başlıyor, içeride devam ediyor. Bu pozisyon penaltı olmalıydı.

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Bahattin Duran: Yardımcısına teslim olacak bir pozisyon değil. 3 tane teması var Kazımcan'ın ama Volkan Bayarslan hiçbirine müdahale etmedi. Bana göre de bu pozisyon penaltı. Kayarak müdahale kontrolsüz ve ceza sahası içine kadar temas devam ediyor. Penaltı artı sarı kart gerekirdi.

Fırat Aydınus: Kazımcan’ın dışarıda yaptığı hareket faul ve sarı kart. Ancak devamında penaltı yok. Erencan düşerken, Kazımcan’ın ayağına temas ediyor. Kazımcan’ın içerde devam eden bir aksiyonu yok. İlk hamlesi faul sadece.

45. dakikada Boey'in Gökcan'a yaptığı müdahale penaltı mı?

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Deniz Çoban: Birkaç açı var. Bir açıdan temas var gibi gözüküyor. Bu temas bu oyuncunun pozisyonunu dengesini bozar mı ona bakmak lazım. Hakem penaltı verse de bunu kabul ederdim. Tamamen hakem kararına kalmış bir şey. Saygı duyuyorum.

Bülent Yıldırım: Ayağa etkili bir ayak darbesi yok. Bileği çok sağlam basıyor ama düşüşü çok farklı. Bu pozisyonda devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Futbol temas oyunu, bu temasta oyuncunun pozisyonu bozulmaz ve devam kararı doğru.

Fırat Aydınus: Sacha Boey'in, Gökcan'a hafif bir teması var ancak benim nezdimde bu temas penaltıyı gerektirecek bir penaltı değil. Ancak bu pozisyonda hakem penaltıyı çalsa VAR bu pozisyona karışamazdı.

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84. Bakambu'nun Vukovic'e yaptığı müdahalede penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Derbideki Icardi-Ghezzal pozisyonuyla ilgisi yok. Top iki oyuncunun da ortak topu. İkisi de vurabilir. Bakambu ayağını topa doğru savuruyor. Ayaklar ortak topa uzandığı için çarpışıyor. Benim için asla penaltı yok. Zaten Pendikli oyuncular da korner istiyor.

Bülent Yıldırım: Ortak top var. İki oyuncunun da topa uzanma zamanlaması aynı. Karar korner olmalıydı. Penaltı söz konusu değil.

Bahattin Duran: Bakambu topla oynamamış olsa farklı bir şey konuşurduk ama topa müdahalesi var. Geçikmiş bir darbe de yok. Burada penaltı yok.

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Fırat Aydınus: İki oyuncu da topa vurmak istiyor ancak Vukovic daha önce araya giriyor ve topa vuruşunu gerçekleştiriyor. Cedric Bakambu'nun da topa vurma isteği var ancak geç kalıyor ve Vukovic'a müdahale etmiş oluyor. Bu sezon hakemler tarafından bu pozisyonların hepsi penaltı olarak çalınıyor, hakemlerin kaçırdığı pozisyonlarda VAR devreye giriyor ve izlettiriyor. O yüzden bu pozisyon benim için penaltı.