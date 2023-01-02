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Pele, futbola başladığı statta son yolculuğuna uğurlanıyor

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#Pele#Brezilya#Dünya Kupası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 17:34

82 yaşında hayatını kaybeden futbol dünyasının efsane ismi Pele, son yolculuğuna Vila Belmiro Stadyumu'nda uğurlanıyor.

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Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kolon kanseriyle mücadele eden ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yuman 82 yaşındaki efsane için eski kulübü Santos’un Urbano Caldeira Stadyumu’nda tören düzenleniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÖRENDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı efsane oyuncu Pele için düzenlenen cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı.

Pele, futbola başladığı statta son yolculuğuna uğurlanıyor

BİNLERCE KİŞİ TRİBÜNDE

Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele'yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı.

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19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos'da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşınacak.

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Pele, futbola başladığı statta son yolculuğuna uğurlanıyor

INFANTINO'DAN ÇAĞRI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tüm ülkelerden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceklerini açıkladı.

3 KEZ DÜNYA KUPASI KAZANAN TEK OYUNCU

Futbol kariyerine 16 yaşında Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan Pele, 1958'te Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı. Bu sevinci 17 yaşında yaşayan Pele, Dünya Kupası kazanan en genç oyuncu oldu. Brezilya ile 1962 ve 1970'te de Dünya Kupası'nı kaldıran efsanevi oyuncu, 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu oldu.

BİN GOLÜ AŞTI

Sadece Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın değil, dünya futbol tarihinin de en golcü ismi olan Pele, 1366 maçta 1283 gol attı.

1974'te New York Cosmos ile sözleşme imzalayan Pele, 1975-77 arası futbol oynadığı takımını 1977'de şampiyonluğa taşırken 1 Ekim 1977'de kariyerinin son maçına yaklaşık 75 bin taraftar önünde çıktı.

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ASRIN FUTBOLCUSU

FIFA'nın "Asrın futbolcusu" diye adlandırdığı Pele, futbolu bıraktıktan sonra da sporla iç içe kalırken; basın sözcülüğü ve futbol elçiliği görevlerinde bulundu.

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#Pele#Brezilya#Dünya Kupası

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