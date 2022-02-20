Pekin 2022'de Norveç altın madalya rekoru kırdı!

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Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son günde alp disiplini, bobsled, kayaklı koşu, körling ve buz hokeyinde madalya mücadeleleri yaşandı.

Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Strolz, Katharina Huber, Katharina Liensberger ve Katharina Truppe'nin yer aldığı Avusturya, alp disiplini karışık paralel takımlar finalinde altın madalya kazandı. Almanya gümüş, Norveç ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bobsled erkekler dörtlü final mücadelesinde Alman sporcu Francesco Friedrich altın, vatandaşı Johannes Lochner gümüş, Kanadalı Justin Kripps bronz madalyaya uzandı.

Körling kadınlar final maçında altın madalya, Japonya'yı 10-3 mağlup eden Büyük Britanya'ya gitti. Bu kategoride bronz madalyayı İsveç elde etmişti.

Buz hokeyi erkekler final maçında ise Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 2-1 yenen Finlandiya altın madalyanın sahibi oldu.

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Norveç rekorla zirvede bitirdi

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda en başarılı ülke, 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya kazanan Norveç oldu. Kış olimpiyatları tarihinde en çok madalya kazanan ülke konumunda olan Norveç, Pekin'de aldığı 16 altın madalyayla bir kış olimpiyatında en fazla altın madalya kazanma rekorunu kırdı.

Pekin 2022'de madalya sıralamasında ilk 5 şu şekilde:

1- Norveç: 16 altın, 8 gümüş, 13 bronz

2- Almanya: 12 altın, 10 gümüş, 5 bronz

3- Çin: 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz

4- ABD: 8 altın, 7 gümüş, 25 bronz

5- İsveç: 8 altın, 5 gümüş, 5 bronz