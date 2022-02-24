Paulo Fonseca: 'Bomba düşmemesi için dua edelim'

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı operasyon başlatırken Shakhtar Donetks'in eski teknik direktörü Paulo Fonseca'dan açıklama geldi.

Fonseca ve ailesi, kısa bir ziyaret için Kiev'de mahsur kaldığını açıkladı.

'PATLAMA SESLERİNE UYANDIM'

Portekiz basınına konuşan Foncesa, "Sabah 5'te üst üste patlama seslerine uyandım. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı" dedi.

'HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜ'

Fonseca sözlerini, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." ifadeleriyle tamamladı.