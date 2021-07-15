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HaberlerSpor HaberleriPatrick Van Aanholt kimdir nereli kaç yaşında? Patrick Van Aanholt hangi takımlarda oynadı?
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Spor Arena
Haber Giriş: 15.07.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Patrick Van Aanholt kimdir nereli kaç yaşında? Patrick Van Aanholt hangi takımlarda oynadı?

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Patrick Van Aanholt kimdir nereli kaç yaşında? Patrick Van Aanholt hangi takımlarda oynadı?

Patrick Van Aanholt, kariyeri boyunca pek çok kulüpte forma giydi. Sol bek mevkisinde forma giyen Patrick Van Aanholt, Hollanda Milli Takımı'nda da yer almıştı. Peki, Patrick Van Aanholt kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Patrick Van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde dünyaya geldi. Aslen Curacao kökenli olan oyuncu, gençlik kariyerine SV OSC '45 Orthen, FC Den Bosch (2003–2005) takımlarında başladı ve ardından PSV Eindhoven (2005-2007), Chelsea'de (2007-2009) devam etti.

Sırasıyla Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic, Vitesse Arnhem, Sunderland, Crystal Palace forması giyen oyuncu, Temmuz 2021'de serbest kaldı.

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