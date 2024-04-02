Patrick Kluivert'tan Murat Sancak için olay açıklamalar: Hepimizi rahatsız etti

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Süper Lig ekiplerden Adana Demirspor'un eski hocası Patrick Kluivert, Akdeniz ekibindeki teknik direktörlük kariyerine ilişkin açıklamalar yaparken çarpıcı ifadeler kullandı.

PATRİCK KLUİVERT'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"NEREDEYSE 3 AY MAAŞ ALAMADIK"

"İlk kez Avrupa'ya katıldılar (Konferans Ligi'nde). Genk'e karşı maalesef penaltılarla kaybettik ama sonrasında doğru yönde devam ettik. Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük. İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık."

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"BU KONU ARTIK FIFA'DA"

"Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da. Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum."

"BEN KESİNLİKLE BİR AJAX ADAMIYIM"

"Ajax'tan bir iş talep etmek için Hollanda'ya gelmedim fakat kulübü bu şekilde görmek acı veriyor. Ne olur bilinmez, şu anda kimseyle konuşmadım. Ajax'tan neden teklif almadığım soruluyor. Bunu ben de kendime soruyorum. Bunun için uygun olduğumu düşünüyorum. Kişisel anlamda deneyimlerimi oyunculara iyi bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Ben kesinlikle bir Ajax adamıyım. Ön plana çıkmak ve buna benzer bir şeyin peşinde değilim ama olsa güzel olurdu."