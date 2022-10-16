Patric Young: Felç kaldığınızı öğrenmek zor ancak hala bir şans var!

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Geçtiğimiz Temmuz ayında Nebraska'da aracıyla takla atarak ağır bir şekilde yaralanan ve geçirdiği bu kaza sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Galatasaray'ın eski yıldızı Patric Young, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski okulu Providence'de katıldığı bir söyleşide bir konuşma yapan Patric Young, kaza sonrasında yaşadığı zorlu süreci ilk kez samimi şekilde paylaştı. Bir insan için felç kaldığını öğrenmenin zorluğuna dikkat çeken Young, yeniden yürüyebilmek adına küçük de olsa bir şansının olduğunu söyledi.

PATRIC YOUNG'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Durumu olduğu gibi kabullendim. Fiziksel olarak biraz engelim olsa da hiçbir şey beni iyi bir baba, eş ve insan olmaktan alıkoyamaz. Olayları kontrol edemeyiz fakat başımıza gelenlere bakış açımızı kontrol edebiliriz. Kendi işini kendi görebilen, güçlü bir adamdım. Ancak şu an yardıma muhtacım ancak buna alıştım. Fiziksel olarak yardım istemenin sorun olmadığını anladım. Bu durum beni daha az insan ya da daha az erkek yapmıyor. Dürüst olmak gerekirse felç kaldığınızı ve tekrar yürüme ihtimalinizin düşük olduğu haberini almak zor. Ancak hala bir şans var."