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Pascal Nouma hakkında sette kavga iddiası! Hayranını dövüp parmağını kırdı mı?

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#Pascal Nouma#Kavga#Aşkın Saati: 1903
Pascal Nouma hakkında sette kavga iddiası Hayranını dövüp parmağını kırdı mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 09:03

Eski futbolcu Pascal Nouma'nın rol aldığı Aşkın Saati: 1903 filminin setini birbirine kattığı öne sürüldü. Kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapmasına çıldıran Pascal Nouma'nın hayranını dövüp parmağını kırdığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.

Sabah'ta yer alan haberde, son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.

Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.

SETE JANDARMA GELDİ

Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı. Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.

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Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

 

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#Pascal Nouma#Kavga#Aşkın Saati: 1903

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