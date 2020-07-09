Partizan'da Vlado Scepanovic dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Anadolu Efes forması giyen 44 yaşındaki Scepanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



İki yıldır Partizan'da antrenör olarak görev yapan Scepanovic, iki kez Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Partizan'ı 2018'den bu yana çalıştıran İtalyan Andrea Trinchieri, geçen hafta görevinden ayrılmıştı.

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