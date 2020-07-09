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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Partizan'da Vlado Scepanovic dönemi

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Partizan'da Vlado Scepanovic dönemi
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Sırbistan'ın Partizan Basketbol Takımı, başantrenörlüğe Vlado Scepanovic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Anadolu Efes forması giyen 44 yaşındaki Scepanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki yıldır Partizan'da antrenör olarak görev yapan Scepanovic, iki kez Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Partizan'ı 2018'den bu yana çalıştıran İtalyan Andrea Trinchieri, geçen hafta görevinden ayrılmıştı.

Partizanda Vlado Scepanovic dönemi

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