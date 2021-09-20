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Son Dakika: Paris Saint Germain'de Lionel Messi ve Mauricio Pochettino arasında gerilim! Büyük şaşkınlık yaşadı...

#LİONEL MESSİ#PSG#LYON
Son Dakika: Paris Saint Germainde Lionel Messi ve Mauricio Pochettino arasında gerilim Büyük şaşkınlık yaşadı...

Fransa Ligue 1'in altıncı haftasında Paris Saint Germain, Lyon'u son dakika golüyle yenerken maça Lionel Messi ile Mauricio Pochettino arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

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Spor Arena Detay - Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransız devi Paris Saint Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız, henüz istenilen katkıyı verebilmiş değil.

PSG'ye 2+1 yıllık imza atan Messi, Fransız ekibiyle toplam 3 maça çıkarken henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 191 dakika süre alan 34 yaşındaki yıldız, Lyon maçında ilk 11'deki yerini alırken Pochettino'nun değişiklik kararı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Lyon karşısında zorlu bir 90 dakikayı geride bırakan Paris Saint Germain'de Teknik Direktör Mauricio Pochettino, ikinci yarıda Messi'yi oyundan aldı. 

Son Dakika: Paris Saint Germainde Lionel Messi ve Mauricio Pochettino arasında gerilim Büyük şaşkınlık yaşadı...

Mücadele 1-1 devam ederken 76. dakikada oyundan alınan Messi, mutsuz bir ifadeyle oyundan çıkarken Pochettino'ya şaşkın bir bakış attı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Messi, Pochettino'ya kararından memnun olmadığını net bir şekilde gösterirken direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

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Soyunma odasına gittikten kısa bir süre sonra sahaya geri dönen Arjantinli yıldız, yedek kulübesinde takım arkadaşlarının yanına geçti.

Kulübede yer alan PSG'li futbolcular da Lionel Messi'ye şaşkın ifadelerle baktı. 

PSG, maçın 90+3. dakikasında Icardi'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrılırken Messi ve Pochettino arasında yaşananlar muhtemel bir krizin habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı.

Son Dakika: Paris Saint Germainde Lionel Messi ve Mauricio Pochettino arasında gerilim Büyük şaşkınlık yaşadı...

"BEĞENEBİLİR DE BEĞENMEYEBİLİR DE"

Lyon maçı sonrası Messi ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Mauricio Pochettino, "Takım ve oyuncular için en iyisini düşünerek seçimler yapmalıyız. Bazen kararlar olumlu olur ya da olmaz ama biz bu kararları vermek için varız. Beğenebilir de beğenmeyebilir de." dedi.

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#LİONEL MESSİ#PSG#LYON