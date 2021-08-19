MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriParalimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: "Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım"
GeriTokyo2020 Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: "Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: "Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı: "Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım"

Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek ay-yıldızlı sporcu, yoğun bir şekilde oyunlara hazırlandıklarını belirtti.

Muratlı, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmek için hazırlanıyorum fakat ciddi bir sakatlık geçirdim. Üst üste iki altın madalya alan, rekor kıran bir sporcuyum. Branşımı çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum ve Tokyo'ya mücadele etmek için gidiyorum." diye konuştu.

Tokyo'da elinden geleni yapacağını belirten paralimpik milli halterci, "İnşallah her şey çok iyi olur. Allah'ın izniyle elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmayacağım. Kolum ve sağlığım ne kadar izin verirse o kadar mücadele edeceğim. Herkesin dualarını bekliyorum." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi