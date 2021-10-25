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PAOK mateco: 81 - Galatasaray Nef: 74

#Galatasaray Nef#PAOK Mateco#Basketbol
PAOK mateco: 81 - Galatasaray Nef: 74

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında Yunan kulübü PAOK mateco'ya 81-74 yenildi.

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Selanik kentindeki PAOK Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Galatasaray'ın 24-12'lik üstünlüğüyle geçildi ancak ev sahibi ekip, 2. periyotta farkı 3 sayıya (33-36) indirdi.

Etkili oyununu sürdüren PAOK mateco, 3. çeyrek sonunda 55-53 öne geçti ve sahadan da 81-74 galip ayrıldı.

PAOK'ta Griffin 13 sayı, 5 asist, Jones 12 sayı, 11 ribauntla oynadı. Galatasaray'da Akoon-Purcell 21 sayı, 7 ribaunt, Blackshear da 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Galatasaray Nef gruptaki ilk mağlubiyetini yaşarken, PAOK mateco ise ilk galibiyetini aldı.

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#Galatasaray Nef#PAOK Mateco#Basketbol

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