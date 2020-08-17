PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçının tarihi!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan'ın PAOK ekibi olmuştu. Bu gelişmenin hemen ardından maçın ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başlandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Siyah-beyazlılar, 25-26 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda PAOK'a konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Maça ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.