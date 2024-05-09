Panathinaikos'u Final-Four'a götüren iddaa kuponu! 101 bin 568 TL kazandı...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Misli üyesi,EuroLeague Play-Off Çeyrek Final maçı olan Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasına İlk Yarı / Maç Sonucu: X/1 tercihinde bulundu.

Tercihi tuttuğu senaryoda 24.70 oran yakalamış olacaktı.

Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı, aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

Panathinaikos, Final Four’da!

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan bir önceki maçta Maccabi Tel Aviv, 50-49’luk skorla devre arasına önde girmişti. Maçın üçüncü çeyreğinde daha etkili hücum performansı sergileyen Panathinaikos, Maccabi’nin seriyi bitirmesine izin vermeyeceğini göstermişti. Ergin Ataman’ın en büyük kozlarından Kostas Sloukas ve Kendrick Nunn perşembe günkü maçta 47 sayı ve 10 asistle üstün performans sergilerken, Dinos Mitoglu ve Mathias Lessort da 30 sayı ve 11 ribaunt alarak Final Four’a gitmek için ne kadar istekli olduklarını göstermişlerdi. 95-88 kazanan Panathinaikos geri dönüş yaparak seriyi eşitledi ve 5.maça taşımayı başarmıştı.

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Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos serinin 5. maçında Maccabi Tel Aviv’i büyük bir heyecan ve coşkuyla evinde ağırladı. Final Four’a hangi takımın çıkacağını belirleyecek maçta iki takım üzerinde de ciddi baskı vardı. Karşılaşmasının ilk çeyreği 19-21 Maccabi üstünlüğüyle biterken, ikinci çeyrek hücum oyununu geliştiren Panathinaikkos 22-20 çeyreği önde kapattı. Kuponunda İlk Yarı / Maç Sonucu: X/1 tercihinde bulunan üyenin tam da ihtiyacı olan skor mucize gibi geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 41-41 berabere biterken üye için kuponun ilk kısmı tamamlanmış oldu, geriye Panathinaikos’un maçtan galip çıkmasını beklemek kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarının şiddetli desteğini arkasına alan Panathinaikos, Kendrick Nunn'un etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 2 sayı farkla önde kapatırken, Final Four kapıları artık aralanmıştı. Hem Panathinaikos hem de üye için maç tam da istedikleri gibi gidiyordu. Son çeyrekte üst üste sayı bulan Panathinaikos karşılaşmadan 81-72 skorla galip ayrılmayı başardı. Son çeyreğe damgasını vuran Kendrick Nunn hem 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu hem de Panathinakos’u 12 yıldır özlemini duydukları finale taşıdı.

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Kostas Sloukas 15 sayı, Maccabi’den Lorenzo Brown 19 sayı üreterek sahadan ayrıldı.

Misli üyesi 4.765 TL verdiği kuponda 24.70 oran yakalayarak 101 bin 568 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!