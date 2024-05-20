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Panathinaikos'tan 19 Mayıs ayıbı! Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını isteyip, kadro dışı bıraktılar...

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#Panathinaikos#Samet Akaydin#19 Mayıs
Panathinaikostan 19 Mayıs ayıbı Samet Akaydinden paylaşımını kaldırmasını isteyip, kadro dışı bıraktılar...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 15:02

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitirmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in 19 Mayıs paylaşımı kulüp içinde olay oldu. Milli futbolcu, paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

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Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Panathinaikos'ta sular durulmuyor. Devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a giden Samet Akaydin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kulüp içinde gerginlik yarattı.

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19 MAYIS'I KUTLADI

Milli oyuncu, Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk fotoğrafıyla kutladı.

Panathinaikostan 19 Mayıs ayıbı Samet Akaydinden paylaşımını kaldırmasını isteyip, kadro dışı bıraktılar...

YÖNETİM 'SİLMESİNİ' İSTEDİ

Panathinaikos Yönetimi'nin Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istediği ancak milli futbolcunun gönderisini silmemekte direttiği öğrenildi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Olympiakos maçına ilk 11'de başlayacak olan Samet Akaydin'in bu durum sonrasında önce yedek kulübesine alındığı daha sonra ise sahaya çıkmadan kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

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SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK AYIP

Öte yandan Akaydin'in paylaşımından 5 saat sonra Yunan ekibinin Faceboook hesabından "Pontus Rum Soykırımını Anma Günü. Asla unutmayacağız." paylaşımı yapıldı.

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Panathinaikos taraftarları, bu paylaşımın yorumlarında ise Samet Akaydin'i hedef aldı ve başarılı futbolcunun sözleşmesinin feshini istedi.

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#Panathinaikos#Samet Akaydin#19 Mayıs

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