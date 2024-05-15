Panathinaikos'ta kritik eksik! İlk 11'de kimler olacak? Fatih Terim'in şampiyonluk şansı var mı? PAOK'un iddaa oranı...

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PAOK

Son 2 maça girerken lider AEK Atina'nın 1 puan gerisinde yer alan PAOK, Toumba'da Fatih Terim''in öğrencilerini konuk edecek.

TD Razvan Lucescu, AEK'nın Olympiakos deplasmanına gittiği haftada Panathinaikos'u yenip zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor.

Takımda rapor edilen bir sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Olympiakos'u 2-0 yenen kadro bozulmayacaktır.

Hücum kanatlarında Andrija Zivkovic (47 maç - 17 gol - 12 asist) ve Taison (48 maç - 6 gol - 13 asist), merkezinde Brandon Thomas (53 maç - 11 gol - 6 asist) ilk 11'de maça başlar.

Eldivenler Dominik Kotarski'ye emanet. Kotarski'nin önünde "Tomasz Kedziora & Konstantinos Koulierakis" ikilisini izleriz.

Kadronun tecrübeli isimlerinden, 38 yaşındaki Vieirinha yedekte bekleyecek. Kaptanlık pazubendi Stefan Schwab'da olacak.

PANATHINAIKOS

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Sezona Ivan Jovanovic'le başlayan, 16. hafta itibarıyla dümene Fatih Terim'i oturtan Panathinaikos'ta ise sol bek Juankar (27 maç - 6 asist) ve sol açık Bernard (47 maç - 10 gol - 10 asist) sakatlıklarını atlattı; deplasman kafilesine dahil edildi.

Savunmadan Bart Schenkeveld, Hördur Magnusson ve Erik Palmer-Brown uzun süredir yok.

Vitor Hugo, Filip Djuricic, Benjamin Verbic ve Aitor Cantalapiedre tercih edilmedi.

Kadronun en dikkat çeken eksiği şüphesiz Fotis Ioannidis!

2000'li santrfor bu sezon 43 resmi maçta 32 gol katkısı (23 gol - 9 asist) yaptı ve Sporting'e transferi gündemde.

Gole en yakın noktada Alexander Jeremejeff ya da Andraz Sporar forma giyecek.

Stoperde "Willian Arao & Tin Jedvaj" ortaklığı görebiliriz. "Arao & Samet Akaydin" ikilisi de şaşırtmaz.

Orta alanın merkezinde Anastasios Bakasetas olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PAOK evindeki son 5 resmi maçın 4'ünü kazandı! (1M)

- Son 2 hafta gol atamadan kaybeden Panathinaikos, bu 2 maçtan önce 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın sadece 1'ini Panathinaikos kazanabildi. (3 PAOK galibiyeti - 2 beraberlik)

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- Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, bu sezon 33 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (105 sarı kart - 6 kırmızı kart - 9 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PAOK kazanır" oldu!

%42'lik kesim Toumba'da PAOK'un galibiyete yakın olduğunu düşünüyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Spor Arena YouTube kanalına konuk olmuştu...

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