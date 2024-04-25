Panathinaikos'ta Fatih Terim, yenilgi sonrası isyan etti: 'Saygı duyulacak bir adam değilsin'

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, liderlik maçında AEK'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

PUAN FARKI 4

Fatih Terim'in Panathinaikos'u, kazansa lider olacağı maçı farklı kaybedince lider AEK'in 4 puan gerisine düştü.

SAMET AKAYDİN'DAN HATA

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a giden Samet Akaydin, ilk 11'de çıktığı AEK maçında büyük bir hata yaptı.

38. dakikada kalecisine pas atmak isterken top kısa düştü ve araya giren Ponce karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

PANATHINAIKOS PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 1-0 olduğu dakikalarda Panathinaikos penaltı beklerken hakem devam kararı verdi. VAR odasından da herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi.

FATİH TERİM MAÇ SONU İSYAN ETTİ

Hakem kararlarına tepkili olan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

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Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık.

SAYGI DUYULACAK BİR DEĞİLSİN

Hakem penaltımızı vermiyor ardından bize sarı kart gösteriyor, saygı duyulmasını istiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki! Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir!

HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Son düdüğe kadar vazgeçmeye niyetimiz yok. Şansımız varsa sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün mağlup olduk ama hiçbir şey bitmiş değil. Kağıt üzerinde büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar takip edeceğiz.