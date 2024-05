Panathinaikos'ta Fatih Terim için ayrılık iddiası! Yerine Türk hoca...

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos ile şampiyonluk yarışından uzak kalan Fatih Terim için ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor.

ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenilirken ligin bitimine 2 hafta kala lider AEK'in 4 puan gerisine düşerek zirve hedefinde ağır yara aldı.

Yenilgi sonrası kendi taraftarı tarafından yuhalanan Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik tepkilere yanıt verirken Yunan basınından eleştiriler yükseldi.

Fatih Terim'li Panathinaikos, 15 Mayıs'ta PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

"TARİH YAZACAĞIZ" DEMİŞTİ

Yunanistan'daki ilk özel röportajını iki hafta önce veren Terim, hedeflerine ilişkin; "Hayallerin sınırı yoktur. Bir hedef koyduğunuzda, potansiyelinizi sınırlamamalısınız. Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir ancak böyle zor zamanlarda tarihinden güç alarak daha güçlü durması gereken bir kulüpten bahsediyoruz. Burada bir tarih yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacak ve şampiyon gibi yaşayacağız. Kulübün her noktasında ve her kademesinde yerleştirmemiz gereken zihniyet budur. Bunu başardığımızda hayal olarak görülen birçok başarıyı tatmış olacağız." diye konuşmuştu.

AYRILIK İDDİASI! KUPA SONRASI...

Yunan basınından Livesport'un haberine göre Panathinaikos, Aris ile oynanacak Yunanistan Kupası finalinin ardından Fatih Terim ile yollarını ayıracak. Kupa finalinin sonucu ne olursa olsun Yeşiller'in ayrılık kararında değişiklik olmayacağı belirtildi.

EROL BULUT SESLERİ

Komşu basını, Fatih Terim'in ardından Panathinaikos için sürpriz bir teknik direktör iddiası ortaya attı.

İngiltere Championship'te Cardiff City ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'un kulübün adaylarından biri olduğu ifade edildi.

Erol Bulut, futbolculuk döneminde Olympiakos forması giydiği için Yunan futboluna yakın bir isim olarak değerlendiriliyor.

HULL CITY İLE DE İSMİ GEÇİYOR

Erol Bulut'un ismi, Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City için de geçiyor. Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adam tercih etmesi halinde görevi Bulut'a vereceği konuşuluyor.

FATİH TERİM'İN TAZMİNATI

Sportdog'da yer alan habere göre; Panathinaikos, yeni sezonda devam etmek istemediği Fatih Terim'le yollarını ayırırsa 1.1 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Fatih Terim'in sözleşmesinin Panathinaikos tarafından feshedilmesi durumunda 1.1 milyon Euro'luk tazminat ödeneceği, Terim'in istifasını sunması durumunda bu maddenin doğal olarak geçerliliğini kaybedeceği kaydedildi.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı.