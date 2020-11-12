Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk olacak. Avrupa arenasındaki 693. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 692 karşılaşmada 391 galibiyet ve 301 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

Avrupa arenasındaki 693. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 692 karşılaşmada 391 galibiyet ve 301 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 445. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 444 karşılaşmada 234 galibiyet ve 210 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Panathinaikos Opap, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, Anadolu Efes10 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes iki galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada Anadolu Efes sekiz galibiyet ve 16 mağlubiyet elde etti.

Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague’in sekizinci haftasında 13 Kasım 2020, Cuma günü Yunanistan’ın Panathinaikos Opap takımı ile karşı karşıya geliyor. OAKA’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İki maçı eksik olan Panathinaikos OPAP ise 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Anadolu Efes'in 693. maçı

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 445. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 444 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.