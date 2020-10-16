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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Pablo Zabaleta futbolu bıraktığını açıkladı! 18 yıllık kariyer...

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi haziranda sona eren Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta, yeşil sahalara veda etti.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Pablo Zabaleta futbolu bıraktığını açıkladı 18 yıllık kariyer...

Futbola ülkesinin San Lorenzo takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.

 

Pablo Zabaleta futbolu bıraktığını açıkladı 18 yıllık kariyer...

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