Pablo Zabaleta futbolu bıraktığını açıkladı! 18 yıllık kariyer...

35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbola ülkesinin San Lorenzo takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.

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