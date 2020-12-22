Özkan Sümer kimdir nereli kaç yaşında vefat etti?

Ocak 1940'ta Trabzon'un Maçka ilçesinde üç kardeşin ortancası olarak dünyaya gelen Özkan Sümer, ilkokulu Maçka'da okurken, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlamış.

Ortaokul yıllarında İdmanocağı ile futbolculuk kariyerine başlayan Özkan Sümer, Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtını geçirdi.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlüğe soyunan Sümer, 1978 yılında Trabzonspor'un hocası oldu ve Karadeniz ekibi, Özkan Sümer ile 1978-1979 ve 1980-1981 sezonunda şampiyonluğa uzandı.

Özkan Sümer, 1983-1984 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdı. Ertesi sezon yeniden Trabzonspor'a dönen Sümer, burada bir yıl görev yaptı. 1990-1991 ve 1997-1998'de de bordo-mavili ekibin başında yer alan deneyimli teknik adam, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'da birer yıl hizmet verdi.

2001 yılında Trabzonspor'un başkanlığına getirilen Özkan Sümer, 2003-2004 sezonunun henüz ikinci haftasında görevinden istifa etti.

AA muhabirine konuşan Sümer, çocukluğunda Maçka sokaklarında teneke kutularla futbol oynamasından, Trabzonspor formasını sırtına geçirdiği gençlik yıllarına dek uzanan süreci kısaca şöyle anlattı:

"Benim çocukluğumda ortamımız futbola çok uygundu. Mahalle dediğimiz, sokak dediğimiz şey, o zaman bizim çocuk olarak oynayabileceğimiz veya çevre bulabileceğimiz bir imkan sunuyordu bize. Trabzon'da çocukların futboldan kopuk olması söz konusu değildi. İlk başladığımız zaman top bulma güçlüğü vardı sadece. Kağıttan toplar yapar ya da teneke kutularla futbol oynardık. Okul hayatı da öyleydi. Ortaokula başladığım yıl, İdmanocağı'nda da futbola başladım. İlk zamanlar kaleciydim. Devamlı büyüklerle maça çıkıyorduk ve onların şutları falan beni biraz hırpaladı. Sonra pozisyon değiştirdim ve savunma oyuncusu oldum. Zaman zaman forvet oynasam da asıl yerim savunmaydı. 1967'ye kadar da İdmanocağı'nda oynadım ve o yıl Trabzonspor kurulunca oraya geçtim. Trabzonspor'da ilk yıllar çok sancılıydı. 2'nci Lig'de mücadele ediyorduk ve bir an önce 1. Lig'e çıkmayı hedefliyorduk. Transferler, oyuncu almalar vermeler falan 7 yıllık böyle bir çaba sonuçsuz kaldı ve üzücü sonuçlar oldu. Nihayet 7 yıl sonra Trabzonspor kendi gerçeğine döndü. Kendi özgünlüğü içinde kendi oyuncularıyla onları bir araya getirdi ve o potansiyeli etkinleştirerek de 1. Lig'e çıktı. Çıkar çıkmaz da fark edilir bir performans ortaya koydu ve sonraki yıllarda da şampiyonluklar ve kupalar geldi."

"O kulüpler Osmanlı döneminde kurulmuş. Biz ise cumhuriyet çocuğuyuz"

Trabzonspor'un kuruluş tarihi, İstanbul'un 3 büyük takımının kuruluşundan 60 sene sonra gerçekleşiyor. Bu gecikmenin sebebini o günlerin canlı tanığı Özkan hocaya sorduğumuzda karşımıza şehir içi rekabet çıktı:

"İstanbul'un büyük kulüpleri ve diğer kulüpleri küçük gördüğümden söylemiyorum ama çok ayrıcalıklı, kitle bakımından potansiyel olarak büyüklüklerini kanıtlamış bütün o kulüpler, Osmanlı döneminde kurulmuş. Biz ise cumhuriyet çocuğuyuz. Trabzonspor, cumhuriyette kurulmuş ve kendi enerjisini, kendi heyecanını, kendi potansiyelini birleştirerek etkin bir şekilde kullanma anlayışıyla kurulmuş bir kulüp. Bu kuruluş da hiç kolay olmadı çünkü Trabzon içerisinde çok ciddi bir rekabet vardı. O rekabeti bir araya getirmek, onu uyumlu hale getirmek, ona etkinlik kazandırmak çok büyük bir uğraş ve beceri gerektiren bir hadiseydi. Dönemin yöneticileri büyük bir özveriyle, büyük bir kararlılıkla, çok uzlaşıcı bir anlayışla bu birlikteliği sağladı ve bunun neticesinde de İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Spor ve Martı Spor adlı 4 kulübümüz birleşti ve 1967'de Trabzonspor'un kurulması sağlandı."

"Futbolu, futbolun içinden gelenler yönetmeli" savını duymayan yoktur herhalde. Bu tezin doğruluğu tartışıladursun, Trabzonspor'da hem futbolculuk hem de teknik adamlık yapan Özkan Sümer, 2001 yılında bordo-mavili kulüpte başkanlık koltuğuna oturdu.