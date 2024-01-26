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Özgür Yankaya’nın acı günü! Babası hayatını kaybetti...

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#Özgür Yankaya#Hakem#VAR
Özgür Yankaya’nın acı günü Babası hayatını kaybetti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 15:39

Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya’nın 72 yaşındaki babası İsmail Yankaya hayatını kaybetti.

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Türkiye Süper Ligi’nin VAR hakemlerinden Özgür Yankaya’nın babası İsmail Yankaya, tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu.

Yankaya için Edirne’de Eski Cami’de öğle namazı sonra cenaze töreni düzenlendi.

Özgür Yankaya’nın acı günü Babası hayatını kaybetti...

Törende Özgür Yankaya ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in de katıldığı cenaze töreninde Yankaya’yı Süper Lig hakemleri Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan ile spor camiası ile sevenleri yalnız bırakmadı.

Özgür Yankaya’nın acı günü Babası hayatını kaybetti...

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Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Yankaya, Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Özgür Yankaya#Hakem#VAR

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