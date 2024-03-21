Ozan Tufan'ın milli takım özlemi! "Ben de o kadroda olabilirsem..."

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İngiltere’ye ilk gittiğinde zor bir dönem olacağına yönelik düşüncelerinin olduğunu hatırlatan Ozan Tufan, "Tabii ki Şota hocayla başlayan bir dönem vardı. Ondan sonra Rosenior hocamız geldi. Çok iyi karşılandım, endişelerim korkularım vardı. Taraftarımızın, oyuncu arkadaşlarımın beni takımın içine almaları çok önemliydi. Çok güzel bir ortamımız var. Taraftarla takım olarak güzel bir birlikteliğimiz var. Şu anda play off hedefindeyiz. Arkadaşlarımız olmasaydı, bu durumda olmazdık" dedi.

"Milli takımı özledim"

Bulundukları otelde kamp yapan takımların hedeflerine ulaştıklarının hatırlatılması üzerine Ozan Tufan, "Biz de seviniriz mutlu oluruz, hedef ve amacımız bu. Milli takımı özledim. 65 mili maçım var. Milli takımda 100 maç bandına gelmek ve geçmek için mücadele ediyorum, çabalıyorum. Milli takıma neden alınmadığıma dair bir bilgi gelmedi. Ama orada olan kardeşlerimizi canı gönülden destekliyorum. Milli takımla 2 Avrupa Şampiyonası geçirdim, başarılı olamadık. Ama arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracaklardır. Ben de o kadroda olabilirsem çok mutlu olurum" diye konuştu.

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Acun Ilıcalı’yı bir ağabey gibi gördüğünü de ifade eden Tufan, "Futbola bakışını beğeniyorum ve doğru buluyorum. Bir sürü insanla tanıştım, çalıştım. Futbol aklıyla her zaman beni doğruyu yönlendirdiğini düşünüyorum. Onunla burada olmaktan mutluyum. Hedefimiz Premier Lig. Hayalimiz bu. Bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.