Ozan Tufan'ın golü Hull City'ye yetmedi

Haberin Devamı

İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Birmingham City ile karşı karşıya geldi.

Bu sezon üst lige yükselmek için mücadele eden ve Play-Off hattında olan Hull City, 25. dakikada Ozan Tufan'la öne geçti. Konuk ekip 82. dakikada Lukas Jutkiewicz ile beraberliği yakaladı.

Ozan Tufan bu sezon sekizinci kez ağları sarsarken, 12 maç sonra fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Hull 57 puanla haftayı tamamlarken 6. sırada yer aldı. Birmingham City ise 39 puanla 19. sırada yer aldı.