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Ozan Tufan'ın golü Hull City'ye yetmedi

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#Ozan Tufan#Hull City#İngiltere
Ozan Tufanın golü Hull Cityye yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 10:07

İngiltere Championship'te Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün forma giydiği maçta Hull City, üstünlüğünü koruyamadı.

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İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Birmingham City ile karşı karşıya geldi.

Bu sezon üst lige yükselmek için mücadele eden ve Play-Off hattında olan Hull City, 25. dakikada Ozan Tufan'la öne geçti. Konuk ekip 82. dakikada Lukas Jutkiewicz ile beraberliği yakaladı.

Ozan Tufan bu sezon sekizinci kez ağları sarsarken, 12 maç sonra fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Hull 57 puanla haftayı tamamlarken 6. sırada yer aldı. Birmingham City ise 39 puanla 19. sırada yer aldı.

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#Ozan Tufan#Hull City#İngiltere

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