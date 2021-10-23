Ozan Tufan oynadı, Watford Everton'ı müthiş geri dönüşle mağlup etti

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İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Mücadelede 2 kez yenik duruma düşen Watford, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Watford; 13, 80 ve 86. dakikalarda Joshua King, 78. dakikada Juraj Kucka ve 90. dakikada Dennis'in golüyle zafere ulaştı. Everton'a 3. dakikada Tom Davies ve 63. dakikada Richarlison'un golü yetmedi.

Milli futbolcu Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı ve yerini Joao Junqueira'ya bıraktı.

Bu sonuçla Watford puanını 10'a yükseltti. Everton ise 14 puanda kaldı.