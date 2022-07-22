Ozan Tufan için eski takım arkadaşından olay sözler! 'Rahatsız değildi'

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Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Dan Gosling, geçen sezonun ikinci yarısında takım arkadaşlığını yaptığı Ozan Tufan hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

GÖZDEN ÇIKARILDI, KİRALANDI

Geçen sezona Fenerbahçe'de başlayan Ozan Tufan, sonrasında devre arası transfer döneminde Watford'a kiralandı.

Kümede kalma mücadelesi veren Watford, ligi 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'e veda etti.

Bu süreçte fazla forma şansı bulamayan Watford'un 32 yaşındaki orta saha oyuncu, birlikte çalıştığı teknik adamları ve Ozan Tufan'ı eleştirdi.

'HİÇBİR ŞEY ÖĞRENEMİYORSUNUZ'

Claudio Ranieri'ye eleştirilerde bulunan Gosling, "Ranieri ile geçirdiğim o zaman gerçekten hiç hoş değildi. yaptığımız antrenmanlar yarattıkları ruh, onunla birlikte gelen antrenörler... Her şey sadece acınası durumdaydı ve bu takımı da etkiledi. Dürüst olmak gerekirse dört ay dayanmalarına şaşırdım. Uzun zamandır futbolun içindeyim ve o zaman alabildiğine kötüydü. Antrenman sahasına çıkıyorsanız ve her gün sadece beşe beş maç yapıyorsunuz. Bu kelimenin tam anlamıyla futbol değil. Bir profesyonel olarak, ondan hiçbir şey öğrenmiyorsunuz" dedi.

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Dan Gosling sözlerini, "Adil olmak gerekirse, antrenmanda yaptığı şeyler çok tekrarlayıcıydı, ama en azından maça hazırlayan durumlardı. Yine de tekniklerini biraz tazelemeye ihtiyacı var, 2022 yılındayız" ifadeleriyle sürdürdü.

OZAN TUFAN İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Ozan Tufan için de çarpıcı açıklamalar yapan tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon burada çok fazla utanç verici tavır vardı ve bu yüzden küme düştük. Bu bir yetenek meselesi değildi. Bazı oyuncular, kendi seviyelerine ulaşamadı ancak önemli olan futbolcuların tutumlarıydı. Ozan Tufan'ı bir Türk kulübünden transfer ettiler. Kiralık olarak buradaydı. Kulübün düşmesi umrunda olacak mıydı? Ne olursa olsun geldiği yere geri döneceğini biliyordu. Hiç İngiltere'de, Premier Lig'de oynamamıştı. Yaşananlar hiç rahatsız değildi ve fit değildi. Buraya uygun değildi. Gerçek bir rezaletti. Parçası olduğum en kötü soyunma odasıydı." şeklinde konuştu.

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Premier Lig'de 7 maçta forma giyen ve 335 dakika sahada kalan Ozan Tufan, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.