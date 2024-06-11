Ozan Tufan: Fenerbahçe'de bana yardım edilmedi

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İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Ozan Tufan, "Fenerbahçe'ye transfer olacağım o dönemde Beşiktaş'la ilgili transfer görüşmem vardı. Şenol Hoca ile bir araya geldik. Fikret Orman başkandı o dönemde. Aramızda bir konuşma gerçekleşti. Şenol Hoca'nın ufak bir konuşması vardı. O konuşma gündemi değiştirdi. Bursaspor Başkanı transfere olumlu bakarken olumsuza döndü. Sonra sayın Aziz Yıldırım devreye girdi. 'Seni istiyoruz, kulüplerle anlaştık' dedi. Aziz Yıldırım, 'Yarın statta imzayı atmanı bekliyoruz' dedi. Ondan sonra Fenerbahçe serüveni başladı." dedi.

"BANA FENERBAHÇE'NİN KATTIĞI TEK ŞEY..."

Fenerbahçe'de kendisine yardım edilmediğini kaydeden Ozan, "Fenerbahçe'de ikinci yılımda belli bir kilo problemim vardı. Onun dışında kilo problemim olmadı. Kilo konusu algı şeklinde ilerledi. Kulübün problemi vardı bana karşı, benim de hatalı olduğum dönemler vardı. Hepsini kabul ediyorum. Bursa'ya gidip yemek yediğim geri döndüğüm haberleri doğru değildi. Her oyuncunun istediği gibi Fenerbahçe'de kupa kazanma hayaliyle bulundum. Ama bu hayalim gerçekleşmedi. Bana Fenerbahçe'nin kattığı tek şey kulübü çok benimsedim, onlar da beni benimsedi. Çok iyi insanlar tanıdım. Onun dışında bana taraftarın dışında kimsenin yardımı dokunmadı." diye konuştu.

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"TÜRKİYE'DE BASKI ÇOK FAZLA"

İngiltere'de baskıdan uzak bir futbol yaşamı olduğunu söyleyen Ozan Tufan, "Türkiye'de baskı çok fazla. İngiltere'de kafam rahat oynuyorum. Türkiye'yi takip ediyorum. İsim vermem ama rahat olmayan birçok futbolcu var. Hiçbirisi stres ve baskıdan oynayamıyor. Yeteneğini çıkartamıyor." şeklinde konuştu.

"TERİM İLE ÇALIŞMAK BİR LÜTUFTUR"

Fatih Terim'le çalışmanın büyük keyif olduğunu belirten Ozan Tufan, "Fatih Terim benim için Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı hocalarından biridir. Çoğu kişi 'Gaz vererek oynatıyor. Hiçbir şey bilmiyor' diyor. Bu başarılar hiçbir şey bilmeden olmaz. İnsanlar tanımadan yorum yapıyor. Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur. Her oyuncunun onunla çalışıp ondan bir şeyler kapmasını isterim. Kendisine has bir stili var, onunla konuşmaya bile çekinirsin. İkili ilişkileri, taktiği ve teknik en iyi hocalardan biridir." dedi.