Ozan Sol fırtınası Sakaryaspor'da devam ediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte minik Asiyenin son sağlık durumu Prof. Dr. Özkan açıkladı...İşte minik Asiye'nin son sağlık durumu! Prof. Dr. Özkan açıkladı...#Asiye Ateş
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Gürcan açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Gürcan açıkladı#TOGG
Bu nasıl komşu Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadıBu nasıl komşu? Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadı#Istanbul
Duygu Delen davasında yeni gelişme Düşerken canlı mıydı Tartışmalara noktayı koyacak raporDuygu Delen davasında yeni gelişme! Düşerken canlı mıydı? Tartışmalara noktayı koyacak rapor#Duygu Delen
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu Dev marketlerden peş peşe indirim açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması#İndirim
Şehir günlerdir bomboş Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alınŞehir günlerdir bomboş! 'Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alın'#OMICRON
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ozan Sol fırtınası Sakaryaspor'da devam ediyor

#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Ozan Sol
Ozan Sol fırtınası Sakaryasporda devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor, bir önceki sene 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol’u kadrosuna kattı. Transfer edildikten sonra beğenilmediği için sezon başlamadan gönderilen ve Sakaryaspor’un son dakika transferi olan Sol, ligde gol krallığına oynuyor.

Haberin Devamı

2020-2021 sezonunda Bodrumspor ile TFF 2. Lig’de attığı 30 golle profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olarak Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor’a transfer olan Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57 dakika yeşil-beyazlı formayı terletmişti.

Bursaspor’da teknik direktör değişikliklerinin ardından sözleşmesi feshedilen oyuncu, transfer sezonunun son günlerinde TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor’a imza attı.

Yeşil-siyahlı forma ile bu sezon 9’u ilk 11 olmak üzere 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olurken 2 kez asist yaptı. Bu doğrultuda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden Sakaryaspor’un da lider konumuna gelmesine önemli katkı sağladı.

TFF 2. Lig’in gol krallığı tablosunda ise Somaspor’un tecrübeli oyuncusu Yasin Abdioğlu attığı 14 golle birinci, Afyonspor’un oyuncusu Erhan Şentürk 12 golle 2’nci, Sakaryaspor’un oyuncusu Ozan Sol ise attığı 11 golle 3’üncü sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Ozan Sol

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar