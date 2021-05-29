Ozan Kabak: 'Türkiye'nin gücünü herkes biliyor'

A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak, TRT Spor'a konuştu.

İşte Ozan Kabak'ın sözleri;

Liverpool'da şampiyona muhabbetini çok yaptık. Benim orada Wijnaldum ve Thiago yakın arkadaşlarım. Wijnaldum ile Hollanda maçını konuştuk. Bize "Şanslısınız" dedi. Ben de "Şans değil, bizim taktiğimiz o" dedim.

HERKES BİLİYOR

Van Dijk'la konuştuk, şampiyonaya gelmeyeceğini söyledi. Bize başarılar diledi, iyi bir takım olduğumuzu söyledi. Klopp da bütün maçlarımızı izliyor zaten. O da başarılar diledi. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu herkes biliyor

MANCHESTER CITY BİR ADIM ÖNDE

Premier Lig'de hiçbir maç belli olmuyor. Şampiyonlar Ligi finali de hiç belli olmaz. Manchester City çok başka seviyede bence. Tuchel geldikten sonra Chelsea de çıkış yaptı. Ancak bence Manchester City bir adım önde.

ÇOK GURURLUYUM

Hayallerimi her zaman yüksekte tuttum. Çok çalışarak buralara kadar geldim. Çok gururluyum. İngiltere bambaşka bir seviye. 5 ay bana çok şey kattı. Her idmanda sağımda solumda Salah ve Mane olunca insan ister istemez geliştiğini fark ediyor