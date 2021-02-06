Ozan Kabak, Liverpool'da ilk idmanına çıktı! 'Çok heyecanlıyım'

Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

AXA Training Center'da yapılan çalışmada Ozan Kabak ile birlikte diğer yeni transfer Ben Davies de yer aldı

Milli oyuncu, antrenmandan sonra S Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Kabak'ın sözleri;

Çok mutluyum. Her zaman hayalimdi. 3 sene önce Van Dijk o formayı gönderdiğinde inşallah bir gün birlikte forma giyeriz demiştim. İnşallah yakın zamanda gerçek olacak. Elimden geleni her şeyi yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemye çalışacağım. Çok heyecanlıyım.

KLOPP İLE GÜZEL BİR SOHBETİM OLDU

Herkes bana karşı çok sıcaktı. Klopp da dahil olmak üzere. Herkes tanıştım. Klopp ile güzel bir sohbetim oldu. Antrenman da çok eğlenceli geçti. Çok profesyonel oyuncular ama güzel de bir takım var. Bu başarının tesadüf olmadığını anlayabiliyorsunuz.

Liverpool-Manchester City son zamanlara dünyaya damga vuran maçlardan biri. Oynayacak mıyım bilmiyorum ama ne olursa olsun çok heyecanlıyım. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.