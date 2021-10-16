Oyuncu antrenörü Nuri Şahin! Kenny Dalglish ve Chelsea detayı...

33 yaşındaki ismin oyuncu antrenörü olarak görevlendirilmesi ve Türkiye ile dünya futbolundaki benzer modellerin hatırlatılması videoda yer alan detaylardan...
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