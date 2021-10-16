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Oyuncu antrenörü Nuri Şahin! Kenny Dalglish ve Chelsea detayı...

#Nuri Şahin#Antalyaspor#Nuri Antalyaspor

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra gelen Nuri Şahin tercihini Spor Arena YouTube kanalında yayınlanan Akılda Kalan içeriği ile Uğur Yapıcı anlatıyor.

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33 yaşındaki ismin oyuncu antrenörü olarak görevlendirilmesi ve Türkiye ile dünya futbolundaki benzer modellerin hatırlatılması videoda yer alan detaylardan...

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