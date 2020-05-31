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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 22:35,Son Güncelleme:

Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü

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Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü
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Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mor-sarılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapıldığı belirtildi.

Günün ilk idmanında koordinasyon çalışmasının ardından isabetli pas organizasyonlarının gerçekleştirildiği aktarıldı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarı sahada savunma ve hücum organizasyonları ile tamamlandığı ifade edildi.

İkinci antrenmanda ise koordinasyon ile isabetli pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyununun oynadığı bildirildi. Çabukluk çalışmasıyla süren idmanın yarı sahada yapılan maçla tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan günün ikinci antrenmanından önce futbolculardan Halil İbrahim Esen'in doğum günü kutlandı. Teknik heyet ve futbolcular, 20. yaşına giren Halil İbrahim'i tebrik etti

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