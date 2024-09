Osimhen'in eski hocaları, yıldız golcüyü Spor Arena'ya anlattı: Türkiye'de patlama yapar! Icardi ile...

Haberin Devamı

2023 yılında Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen, “Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diyerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi. Bir dönem Nijerya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak görev yapan tecrübeli taktisyen Jose Peseiro, eski öğrencisinin transferini değerlendirdi. Osimhen’in Belçika’nın Charleroi takımında oynadığı dönem beraber çalıştığı teknik direktörü Felice Mazzu ise 25 yaşındaki yıldızın potansiyeline ve son yıllardaki performansına dikkat çekerek önemli ifadeler kullandı.

JOSE PESEIRO VE FELICE MAZZU’DAN ‘VICTOR OSIMHEN’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

JOSE PESEIRO: ICARDI VE OSIMHEN, ÇOK GÜÇLÜ BİR FORVET İKİLİSİ OLUŞTURACAK”

Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi büyük bir sürpriz oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana dünyanın en iyi ve en güçlü kulüplerinden birçoğu Osimhen’i transfer etmeye çalışıyordu. Ne olduğunu anlayamıyorum ama şu anda Galatasaray'a imza atmış olması hem kulüp hem de forma şansı bulması adına kendisi için çok iyi oldu. Umarım herkes Osimhen’in gerçek değerini gösterebilmesi ve kalitesinin gerektirdiği başarıya ulaşabilmesi için katkıda bulunur. SC Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadım ve Rams Park Stadyumu’ndaki atmosferden gerçekten etkilendim. Galatasaray, Türkiye’nin Avrupa düzeyinde olan tarihi bir kulübüdür. Ayrıca Türkiye Ligi’nde de kalite var. O yüzden Victor Osimhen'in gelişi Türk futbolu ve Galatasaray için çok iyi olacak. Osimhen ve Icardi'nin çok güçlü bir forvet ikilisi oluşturacağını düşünüyorum. Hatta Avrupa'nın en güçlü ikililerinden biri olacaklar.

“OSIMHEN, RAKİP SAVUNMALARIN DENGESİNİ BOZACAK”

Osimhen, geçtiğimiz sezonun başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler aldı ancak hiçbirine imza atmasına izin verilmedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece Napoli’de devam etmek istemediğini, bunun sorumlular tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini biliyorum. Osimhen, maçın her anında Nijerya Milli Takımı’na adanmışlığını ve bağlılığını gösterdi. Takım olarak sergilediğimiz mükemmel performansa her zaman önemli bir katkıda bulundu. Osimhen, daha önce de söylediğim ve birçok röportajımda tekrarladığım gibi dünyanın en iyi kulüplerinde ve liglerinde oynayabilecek kaliteye sahip olan muazzam bir oyuncu. O, bu sezon kesinlikle çok sayıda gol atacak. Ayrıca savunma organizasyonunda bile çok fazla yer alacak ve önemli bir rol oynayacak. Osimhen, rakip savunmaların dengesini bozacak. Etkileyici bir enerjisi var. Fiziksel olarak çok güçlü ve hava toplarında da çok etkili. Farklı özellikte yetenekleri var ve golcü bir isim. Defans oyuncularının üzerinde her zaman baskı kuruyor. Sürekli oyunun içinde yer alıyor ve oyunun gidişatını değiştiriyor. Ayrıca takım arkadaşlarının da oyunun içinde olmasını sağlıyor.

FELICE MAZZU: “VICTOR OSIMHEN, TÜRKİYE’DE DE PATLAMA YAPACAK”

Victor Osimhen’in Galatasaray gibi büyük bir kulübe imza atması sürpriz değil ama yine de Türkiye’ye transfer olacağını hiç düşünmemiştim. PSG gibi bir kulübe ya da İngiltere'ye gider diye düşündüm. Osimhen, zeki bir futbolcu ve doğru seçimi yaptı. Türk futbolunun seviyesi çok iyi durumda. Osimhen, Türkiye'de de patlama yapacak. Osimhen’de hız, fizik, zekâ ve golcülük özelliklerinin hepsi var. Sezon içinde en az 20 gol atacaktır. Taraftarlar, onu çok sevecek. Osimhen’in tam da ihtiyacı olan şey ateşli bir taraftar atmosferidir. Osimhen’in büyük bir potansiyeli var. Maçlarda 90 dakika boyunca koşar ve asla yorulmaz. Bu koşuları ofansif ve defansif olarak büyük bir yoğunlukla yapar. Enerji potansiyeli, topa vuruşu ve golü hissetmesi Türk futboluna ekstra bir şeyler katacak. Victor Osimhen’in daha çok önde tek başına oynamayı tercih ettiğini düşünüyorum. Derinlere inmeyi seviyor. Her şeyi yapabilir. Osimhen’in aynı zamanda oynadığı takımlara çok iyi bir uyum sağladığını ve Icardi ile iyi bir ikili olacağını düşünüyorum.