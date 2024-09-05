Galatasaray'da Osimhen'e rağmen 'transfer' isyanı! 'Kerem Aktürkoğlu niye gitti, Okan Buruk ne demişti?' ve kanat rotasyonu...

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Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve 100 milyon euroluk değeri olan Victor Osimhen transferini gerçekleştiren Galatasaray'da yine de sular durulmuyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz gece beklenen transferlerin gerçekleşmemesi üzerine yönetime tepki gösterdi.

SÜREÇ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI

Yeni sezona yeniden büyük umutlarla başlanan Galatasaray, Süper Kupa'da kadrosunu yeni oluşturan Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray'da yönetime ve teknik heyete ilk ciddi eleştiriler başladı.

Bazı taraftarlar, bu yenilgiyi 'kaza' olarak değerlendirirken bazıları da 'uyarı olarak nitelendirilmesi gereken bir mağlubiyet' şeklinde yorumladı.

BEKLENMEYEN İKİ ŞOK: YOUNG BOYS

Galatasaray bu süreçte orta sahaya 18 milyon euroya Gabriel Sara transferini gerçekleştirirken 9 milyon euroya da sağ beke Elias Jelert hamlesi yaptı.

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Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda ise Young Boys ile eşleşti. Taraftarlar, bu kurayı olumlu bulsa da 180 dakika sonucunda Devler Ligi biletini alan taraf Young Boys oldu.

SON PERDE: HERMOSO

Beşiktaş derbisi sonrası yapılan transferlerle tepkileri azalan taraftarlar, bu kez Young Boys şokunu yaşadı ve yönetim ile teknik heyete eleştirilerin dozu arttı.

Bu gelişmelerin üzerine Galatasaray yönetimi, son olarak Atletico Madrid'de forma giyen ve 25 milyon euroluk değeri olan Mario Hermoso ile prensip anlaşmasına vardı.

İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli stoper, son dakika gelişmesiyle Serie A ekibi Roma ile anlaştı ve İtalya'nın yolunu tuttu.

OSIMHEN İLE HAVA DEĞİŞMİŞTİ

Hermoso sebebiyle hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen Victor Osimhen ile bir kez daha motivasyonunu yükseltti. Binlerce taraftar, Osimhen'i İstanbul'a getiren uçağı takip ederken binlercesi ise Nijeryalı golcüyü Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

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SESSİZ VEDA: KEREM AKTÜRKOĞLU

Osimhen transferi sürecinde ise Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in yolunu tuttu. Milli futbolcu, aynı gün 12 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Benfica'ya transfer oldu.

'SON GÜN' BEKLENTİSİ VE HAYAL KIRIKLIĞI

Osimhen takviyesi ve Kerem Aktürkoğlu ayrılığı sonrası kanat ve orta saha transferleri yapılacağı beklentisine giren taraftarlar, Avrupa Ligi'ne kadro bildiriminin son günü olan dün geceye kadar bu takviyeleri bekledi ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Bunun üzerine taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışını ve Okan Buruk'un daha önceki açıklamaları üzerinden isyan etti. Sosyal medyada yönetime ve teknik heyete yoğun eleştiriler yer aldı.

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OKAN BURUK'UN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Özellikle kanat transferinin gerçekleştirilmemesi üzerine Okan Buruk'un daha önce yaptığı açıklama sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Okan Buruk, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası "Elimizde 7-8 kanat oyuncusu varken oraya Oğuz Aydın'ı almak çok mantıklı bir şey değildi. Elimizdeki oyuncuları değerlendirmek çok önemli. O mevkilerde oyuncu azaltmaya çalışacağız" şeklinde konuşmuştu.

4'Ü İLE YOLLAR AYRILDI

50 yaşındaki teknik adamın bu açıklaması sonrası Kerem Aktürkoğlu, Tete ve Wilried Zaha ile yollar ayrıldı. Bir süre öncesinde ise Nicolo Zaniolo, Atalanta'nın yolunu tutmuştu.

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Bu transfer operasyonunun ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kanat pozisyonunda oynayabilecek Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Yunus Akgün ve Yusuf Demir kaldı.

Bu rotasyonda yer alan Yunus Akgün, geçen sezonu Leicester City'de, Yusuf Demir ise Basel'de kiralık olarak geçirmişti.

37 GOLÜN MİMARLARI ARTIK YOK

Ayrıca taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın geçen sezon gösterdikleri performansa vurgu yaparak boşluklarının dolmayacağı yönünde de yorumlarda bulundu.

Geçen sezon ne yaptılar?

Kerem Aktürkoğlu: 54 maç, 15 gol, 8 asist

Wilfried Zaha: 42 maç, 10 gol, 4 asist

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